Fiamme e fumo nel bagno disabili, è un atto vandalico: evacuata tutta la scuola

Vandali in azione all’istituto superiore Podesti-Calzecchi-Onesti di Passo Varano. Qualcuno, probabilmente uno studente della scuola, ha dato fuoco ad una sedia in legno all’interno del bagno disabili. Prima l’avrebbe avvolta con la carta igienica, poi avrebbe appiccato le fiamme con un accendino.

Erano circa le 13,45. Poco dopo è scattato l’allarme antincendio e il personale scolastico ha subito attivato il piano di sicurezza, disponendo l’immediata evacuazione dell’istituto scolastico dal quale, nel frattempo, molti studenti erano già usciti al termine delle lezioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un funzionario tecnico, per spegnere il rogo: il fumo si è propagato nella scuola e ha danneggiato la toilette per i portatori di handicap, ma fortunatamente non ci sono feriti né intossicati. Al Podesti è intervenuta anche la Polizia, insieme agli specialisti della Scientifica. Sono in corso accertamenti per risalire all’autore di quello che, senza ombra di dubbio, è un atto vandalico.