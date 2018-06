Fiamme sotto la sella dello scooter, paura vicino al giardino della casa

Alle ore 12.15 sono intervenuti a Numana di Ancona in via Flaminia per l’incendio di un motociclo. Una Vespa Piaggio condotta da un sessantaquattrenne, mentre transitava in via Flaminia improvvisamente prendeva fuoco. Un vigile del fuoco residente a Numana, libero dal servizio, vista l’emergenza, utilizzando l’idrante della vicina caserma dei Carabinieri iniziava a spegnere le fiamme e far si che non si propagassero al giardino sovrastante. Nel frattempo intervenivano i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo che spegnevano definitivamente le fiamme e mettevano in sicurezza lo scenario incidentale. Non si segnalano persone coinvolte.