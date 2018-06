Incendio nello scantinato di un locale interrato

I vigili del fuoco sono intervenuti ier pomeriggio alle ore 16 a Fabriano in via Ramelli per l'incendio di uno scantinato. La squadra giunta sul posto con due mezzi ha spento le fiamme e portato all'esterno il materiale presente all'interno del locale interrato per completare l'opera di bonifica. Non si segnalano persone coinvolte.