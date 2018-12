Incendio a Santo Stefano, le fiamme distruggono la roulotte

Ieri pomeriggio, quando da poco erano passate le 17, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cerreto D’Esi in via Serre per un incendio. Per cause in fase di accertamento stava andando a fuoco una roulotte parcheggiata in un terreno agricolo, adibita a rimessaggio attrezzature. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.