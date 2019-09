Incendio in un campo, le rotoballe vanno a fuoco: arrivano i pompieri

Prima le fiamme, poi la cortina di fumo che si alza in cielo. Incendio nel tardo pomeriggio di ieri, in via Giobetti a Chiaravalle. Per cause ancora in fase di accertamento sono andate a fuoco una decina di rotoballe di fieno. Sul posto intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Jesi e dalla sede centrale per spegnere le fiamme. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.