Incendio alla baia, le fiamme divorano il ristorante Spiaggia Bonetti

PORTONOVO - Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dopo il terribile incendio che ha distrutto parte dello stabilimento balneare Spiaggia Bonetti. Il rogo, che si è sviluppato all'alba, ha divorato il bar/ristorante causando danni importantissimi alla struttura. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco che con tre automezzi sono riusciti a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Per fortuna nessuno era presente all'interno del ristorante e non ci sono persone coinvolte.

COSA RIMANE DELLA STRUTTURA - IL VIDEO

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO