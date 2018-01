Allarme da un impianto, vigili del fuoco alla Raffineria Api

Un piccolo incendio, subito spento dagli stessi dipendenti, si è verificato ieri all'interno della Raffineria Api. Attorno alle 22, spiega la direzione dell'azienda «si è verificata una lieve perdita di prodotto dalla guarnizione di una tubatura di un impianto. C'è stato un innesco che ha provocato alcune fiamme immediatamente messe sotto controllo e neutralizzate con schiuma dalla

squadra di primo intervento di raffineria».

Sul posto, informati dalla stessa Api, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno verificato la messa in sicurezza dell’impianto. «Nessun danno alle persone e nessuno spargimento di prodotto – prosegue la nota Api - L'impianto, regolarmente in esercizio prima dell’evento, è al momento fermo in attesa di effettuare tutti i controlli necessari prima di riprendere l’esercizio».