La mansarda va a fuoco, incendio nella notte in un appartamento

MOIE - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 00:40 circa a Moie di Maiolati Spontini per l'incendio di una mansarda. La squadra dei pompieri di Jesi hanno spento le fiamme che erano confinate alla sola mansarda e messo in sicurezza il locale coinvolto. Sul posto anche l'autoscala dalla sede centrale di Ancona. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.