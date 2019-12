Cronaca Posatora / Via Posatora

Maxi rogo a Posatora, si pentono i baby piromani: parteciperanno a corsi antincendio

Accettata la richiesta di messa alla prova per i due ragazzi, all'epoca sedicenni, che per "gioco" scatenarono l'inferno al parco Belvedere: perdono giudiziale per il loro amico