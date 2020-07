Incendio di Portonovo, dopo 40 giorni lo chalet di Bonetti riparte: «Grazie a tutti»

Dopo il maxi incendio che nella notte tra il 29 e il 30 maggio ha devastato il suo chalet e in attesa che le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, facciano luce sul giallo di Portonovo, Paolo Bonetti è pronto a ripartire con un servizio di ristorazione di base: sono finalmente operativi i tre chioschi installati nell’area dello stabilimento che è stata da poco dissequestrata.

Ad annunciarlo è lo stesso titolare di SpiaggiaBonetti su Facebook con questo messaggio:

«Eccoci qua! Si riparte! Finalmente siamo operativi con un piccolo servizio bar e ristorazione. Siamo operativi per merito vostro! Devo ringraziare una moltitudine di persone, non farò nomi. Non c’è un ordine nell’elenco, c’è solamente il problema di non dimenticarsi nessuno perché siete stati tanti anzi, tantissimi. I miei colleghi, tutti, a Portonovo siamo una grande famiglia, i clienti/amici ed i clienti tutti, gli Amici (quelli con la A gigante), chi ha organizzato crowdfunding e chi ha aderito, chi ha aiutato con finanziamenti chi con un messaggio chi con una telefonata chi con un gesto immateriale, chi ha progettato e disegnato quello stupendo locale e adesso questo stupendo “mercatino”, chi sta lavorando per far funzionare questo “mercatino”, alle aziende fornitrici con cui lavoro da tempo, chi lavora negli uffici pubblici e privati e ci ha messo grinta in più per fare qualcosa di utile, chi mi sta tutelando e lo sa fare molto bene, le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco per la loro umanità e professionalità, a chi non ho inserito nell’elenco, alla mia famiglia numerosa (grazie ai cugini che ci hanno ospitato nel loro locale e ci hanno permesso di cominciare a preparare qualcosa), ai miei ragazzi che non hanno mollato neanche un attimo (siete dei mostri!). Grazie di cuore a tutti Voi, grazie da parte mia e di tutti noi. Adesso il parco divertimenti riapre!»