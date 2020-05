Rogo a Portonovo, la sindaca: «Tragedia proprio all'inizio della stagione balneare»

«Questa mattina ho ricevuto la notizia dell'incendio che ha devastato uno stabilimento della baia di Portonovo, peraltro ristrutturato per intero da poco tempo. Una tragedia che, qualunque ne sia la causa, si aggiunge al difficile periodo per le imprese e gli imprenditori del territorio, proprio nei giorni dell'avvio della stagione. Esprimo la mia vicinanza a chi deve rialzarsi in fretta e con convinzione, alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti».

E’ il messaggio scritto su Facebook dalla sindaca Valeria Mancinelli che ha voluto manifestare vicinanza a Paolo Bonetti, ai suoi familiari e a tutti i dipendenti di SpiaggiaBonetti, lo chalet divorato nella notte da un incendio devastante. A Portonovo per un sopralluogo è intervenuto Stefano Foresi con due tecnici del Comune. «Qualunque cosa dovesse servirvi, vi aiuteremo» ha detto l’assessore a Paolo Bonetti. «Ho voluto portare un messaggio di solidarietà da parte mia, del sindaco e del Comune. Non oso pensare cosa sarebbe successo se solo non avesse piovuto e avesse tirato vento: le fiamme avrebbero potuto intaccare anche la macchia mediterranea e sarebbe successo un disastro ancor più grande».