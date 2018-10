L'incendio devasta un'auto, le fiamme rischiano di distruggere alcuni camper

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio alle ore 17:15 circa a Polverigi in via circonvallazione per l'incendio di un'auto. Sul posto in via precauzionale sono accorsi due automezzi, un'autopompa e un'autobotte, per spegnere le fiamme della vettura vista la presenza di diversi camper nelle vicinanze. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo. Per fortuna nessuan persona è rimasta coinvolta.