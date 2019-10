L'incendio è ormai un ricordo: lavori in tempi record, la pizzeria Avalon riapre i battenti

Un incendio aveva devastato i locali della cucina, rendendo inagibile l’intera struttura. Ma dopo 21 giorni di stop forzato, è pronta a riaprire i battenti la pizzeria Avalon di via Sacco e Vanzetti, nel centro sportivo di Monte Dago.

Ad annunciarlo sono i soci Lorenzo Stecconi e Paolo Saggese dopo i lavori di ristrutturazione che sono stati completati in tempi record. La pizzeria tornerà ad accogliere i clienti domani sera (sabato 5 ottobre) nonostante i danni, stimati in oltre 30mila euro, provocati dal rogo che nella notte fra il 14 e il 15 settembre scorsi era divampato in cucina: le cause non sono ancora chiare, ma i carabinieri che hanno analizzato le immagini della videosorveglianza e i vigili del fuoco che hanno effettuato il sopralluogo non hanno ravvisato elementi a sostegno del dolo.

L’ipotesi prevalente è che le fiamme si siano sprigionate dal surriscaldamento della placca d’acciaio di un bancone: a spegnerle provvidenzialmente era stato il getto d’acqua fuoriuscito da una vecchia tubatura che si era squagliata a causa del calore. Un vecchio ricordo, ormai: i lavori eseguiti senza sosta nell'arco di una ventina di giorni hanno consentito ai titolari di riaprire la pizzeria in tempi più rapidi del previsto.

Gallery