Incendio nella notte, la Porsche prende fuoco: supercar distrutta dalle fiamme

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 1:45 circa a Moie di Maiolati Spontini per l'incendio di una Porsche all'interno del cortile del ristorante Pick Up. La squadra dei pompieri ha spento le fiamme, che hanno completamente distrutto la vettura, e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.