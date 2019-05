Nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 19 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Pianello Vallesina per l'incendio di un'autovettura. Una Fiat Punto alimentata a gas metano, mentre era in marcia, è andata improvvisamente a fuoco. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.