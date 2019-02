Esplosione in via Flaminia, le fiamme divorano la struttura

Vasto incendio sabato sera in via Flaminia a Collemarino dove è esplosa una parafarmacia. Il locale è stato distrutto dalle fiamme, che hanno divorato parte della struttura. Non si conoscono ancora le cause che hanno causato l'esplosione. Da una prima ricostruzione non sembrerebbero esserci intossicati con i vigili del fuoco che hanno subito delimitato l'area e spento il rogo. Una persona è stata fatta allontanare dall'appartamento a fianco in via precauzionale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.