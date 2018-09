I pannelli fotovoltaici vanno a fuoco, paura al centro sportivo

Nel pomeriggio della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti al Coppo di Sirolo in via Betelico presso un noto centro sportivo per incendio. Per cause in fase di accertamento sono andati a fuoco alcuni pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto della struttura. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’impianto, successivamente hanno coperto il tetto lesinato con teloni in plastica, non si segnalano persone interessate.