Incendio al palazzo delle Poste, evacuata la struttura: viabilità bloccata

ANCONA - Quando il fumo è stato visto uscire dalla porta posteriore del palazzo delle Poste è subito scattato l'allarme. Incendio oggi pomeriggio all'interno della struttura che si trova tra piazza Cavour e viale della Vittoria. A prendere fuoco, secondi i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stata la zona archivi. Sul posto tre mezzi dei pompieri che sono riusciti a circoscrivere il rogo e ripristinare la sicurezza nella zona. Intervenuti anche i carabinieri che in un primo momento hanno transennato via Piave e poi assistito i vigili del fuoco durante le operazioni. Proprio in via Piave si è verificato un tamponamento dove è rimasta coinvolta una signora incinta; per lei è stato necessario il trasporto in ospedale da parte degli operatori della Croce Verde di Jesi ma per fortuna sta bene. Disagi alla circolazione anche in via Giannelli per il restringimento della carreggiata. L'intervento è tuttora in corso con la struttura che è stata evacuata: per fortuna nessuno è rimasto intossicato.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO