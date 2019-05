Incendio nella palazzina, famiglie in strada: 8 i residenti intossicati

Il vano contatori dell'energia che va a fuoco e le fiamme che crescono sempre di più. Sono stati momenti di paura quelli vissuti domenica mattina, a Jesi, lungo Corso Matteotti. L'incendio si è propagato velocemente ed è stato fondamentale il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, allertati da un passante, che hanno subito domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Il fumo ha raggiunto tutti gli appartamenti della palazzina ed 8 persone sono rimaste lievemente intossicate. Per loro è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi ma le loro condizioni non preoccupano. Tutti gli abitanti della palazzina saranno collocati in una struttura temporanea in attesa che le abitazioni siano di nuovo dichiarate agibili.