Incendio in un fienile, a fuoco oltre 30 quintali di paglia

Incendio ieri pomeriggio, intorno alle 16, ad Ostra, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Gregorio. Per cause in fase di ricostruzione è andato a fuoco un fienile con circa 30 quintali di paglia - fieno e diversa attrezzatura agricola. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole al solo fienile e successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incendio. Non si segnalano persone e animali coinvolti.