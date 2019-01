Paura in ospedale, fiamme nel parcheggio: danneggiate due auto

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi presso il parcheggio del nuovo ospedale Carlo Urbani per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco una Opel Zafira parcheggiata. I pompieri hanno spento le fiamme limitandole alla parte frontale della stessa e successivamente hanno messo in sicurezza l’automobile alimentata a gas metano. Nell’incendio è rimasta leggermente danneggiata una vettura parcheggiata nelle vicinanze, ma per fortuna non si segnalano persone coinvolte.