Fiamme in un garage, paura per i residenti: i vigili del fuoco spengono il rogo

Paura nel primo pomeriggio ad Osimo per un garage a fuoco in via Monsignor Romero.

Per cause in corso d’accertamento, è andato in fiamme del materiale ammassato all’interno del locale. Sono stati i residenti a dare l’allarme, vedendo il fumo fuoriuscire dalla serranda. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo che hanno provveduto a spegnere il rogo, confinandolo al solo garage.

Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Ci sono stati danni alle cose, ma per fortuna non si segnalano persone coinvolte.

