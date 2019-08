L'appartamento va a fuoco, paura in città per un incendio: il fumo avvolge le stanze

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 circa a Montemarciano per un incendio di un appartamento al piano terra. Sul posto la squadra di Senigallia e in supporto dalla Sede Centrale di Ancona con altro personale, autoscala e autobotte.

L'incendio è stato spento in poco tempo senza problemi strutturali per l'appartamento ma con danni provocati dal fumo. Non si segnalano persone coinvolte.