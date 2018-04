L'auto inizia ad andare a fuoco, paura per il conducente che inchioda e fugge

Nella notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Minonna per incendio. Per cause in fase di accertamento, una macchina stava percorrendo la strada quando il conducente, di fronte al fumo delle fiamme, è stato costretto a fermarsi per poi allontananrsi dal mezzo. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che stavano avvolgendo il motore, limitandole solo a quella zona, per poi mettere in sicurezza la vettura. Per fortuna non ci sono feriti (GUARDA IL VIDEO).