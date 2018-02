Maxi incendio, 16 i vigili del fuoco sul posto: distrutto un appartamento

Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montemarciano, in via Marina dove si era sviluppato un incendio. Per cause in fase di accertamento le fiamme hanno avvolto un appartamento al primo piano di uno stabile. I vigili del fuoco, entrando dalle finestre hanno localizzato e spento il rogo e successivamente hanno messo in sicurezza lo stabile che è statop dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti quattro automezzi con 16 uomini. Nessuno sembrerebbe essere rimasto ferito.