Le sterpi vanno a fuoco, incendio a pochi metri dalla strada: arrivano i pompieri

MONTE SAN VITO - Incendio nella tarda mattinata di oggi in via Perello dove alcune sterpaglie sono andate a fuoco. Le fiamme hanno rischiato di lambire la vicina strada e sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La squadra dei pompieri ha spento il rogo e bonificato l'area interessata. Nessuna persona è per fortuna rimasta coinvolta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.