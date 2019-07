Notte di fuoco, furioso incendio in un deposito: intervengono i pompieri

Alle 2,30 della notte tra giovedì e venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montale di Arcevia per l'incendio di un deposito di fieno. Per cause in fase di accertamento, hanno preso fuoco circa 2000 balle di fieno stipate in un capanno di lamiera, con le fiamme che hanno interessato anche un trattore. I vigili del fuoco, intervenuti da Arcevia e Senigallia, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone coinvolte.