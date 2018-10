Le fiamme avvolgono il seminterrato di un appartamento, paura in città

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza questa notte a Monsano, in via Trieste, dove un incendio ha interessato il seminterrato di un appartamento. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono propagate all'interno della struttura. In quel momento la casa era vuota e nessuno è rimasto ferito. Danni invece materiali, con le fiamme che sono riuscite a distruggere buona parte del seminterrato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'intera area.