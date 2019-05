Le fiamme invadono uffici e spogliatoi, paura in azienda per un incendio

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Monsano in località Santa Polinare per l’incendio dei locali adibiti a ufficio e spogliatoio di un noto stabilimento della zona. I vigili del fuoco, hanno confinato e spento definitivamente le fiamme ed utilizzando l’autoscala hanno verificato dall’alto con termocamera la copertura in pannelli sandwich. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO