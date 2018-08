Stava lavorando il campo, la mietitrebbia a fuoco: paura per un agricoltore

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ostra in via Solindo per spegnere un incendio. Per cause in fase di accertamento, da poco era andata a fuoco mentre stava lavorando una mietitrebbia. I vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi e sette persone hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo agricolo. Non si segnalano persona coinvolte.