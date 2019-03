Le fiamme rischiano di invadere i binari, treni bloccati dopo l'incendio

Alle 12.30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Marotta di Mondolfo lungo la litoranea per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco la vegetazione che costeggia la ferrovia, in via precauzionale è stato bloccato il traffico ferroviario, in supporto al personale di Senigallia sono intervenute due squadre anche da Fano e Pesaro. Alle 14,30 è stato ripristinato il traffico ferroviario, non si segnalano persone coinvolte.