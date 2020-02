Incendio in un magazzino, le fiamme arrivano in un altro deposito e a un traliccio elettrico

Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14,15 circa a Loreto per l'incendio in un deposito di materiale legnoso che ha coinvolto anche un deposito di materiale edile e un traliccio elettrico a media tensione (20.000V).

Sul posto la squadra dei pompieri osimani e l'autobotte da Ancona per spegnere l'incendio e mettere l'area in sicurezza. Presenti gli agenti della polizia muncipale di Loreto e il personale Enel per le verifiche del caso.