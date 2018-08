Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19 circa in località Collemalvano di Fabriano per l’incendio in un magazzino agricolo. Coinvolto del materiale vario presente all’interno. La squadra di pompieri è arrivata sul posto con un’autopompa e un’autobotte per spegnere le fiamme e portando all'esterno il materiale interessato per la bonifica. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte.

