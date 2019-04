SENIGALLIA - Incendio nella serata di ieri, intorno le 20.30, nella zona del lungomare Leonardo da Vinci. Per cause ancora in fase di accertamento è andata a fuoco una vettura parcheggiata. I vigili del fuoco hanno spento immediatamente le fiamme confinandole a solo vano motore ed hanno ripristinato la sicurezza in tutta l'area. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.