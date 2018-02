Incendio, prende fuoco una legnaia vicino una casa

A fuco la legnaia vicino ad una casa. E' quanto accaduto stamattina intorno alle 12 quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano in via Sant'Ignazio. Per cause in fase di accertamento, è andata a fuoco la legnaia a circa 50 metri di un'abitazione. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'incendio. In supporto al personale del distaccamento di Osimo è intervenuta l'autobotte dalla sede centrale anche se, per fortuna, non ci sono state coinvolte persone.