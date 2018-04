Incendi, a fuoco la legna depositata lungo la spiaggia dalle mareggiate

Alle 13,30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la spiaggia di Rocca Priora a Falconara Marittima per un incendio. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco circa 150 metri di legna depositata dalle mareggiate lungo la spiaggia. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito e, per fortuna, le fiamme non hanno coinvolto altre cose o persone.

