Scoppia l'incendio, si barrica con il cane sul balcone: paura per una bambina

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 07:15 circa a Jesi in via Tronto per un incendio di una cucina di un appartamento di due piani. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che a prendere fuoco sia stata la macchina del caffè. Le fiamme si sono propagate per tutta la stanza, con il fumo che ha invaso anche il piano superiore. La squadra dei pompieri ha subito soccorso una bambina che si era rifugiata insieme al suo cane sul balcone facendola scendere con una scala.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno spento le fiamme dalla cucina ed effettuato la messa in sicurezza del locale coinvolto dall'incendio. Per fortuna sia la bambina che il suo amico a 4 zampe sono in buone condizioni di salute.