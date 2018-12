Incendio in un appartamento, le fiamme avvolgono i locali: sul posto i soccorsi

JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, alle ore 14:30 circa, in un appartamento posto al secondo piano a Jesi in via Roma dove si stava sviluppando un incendio. Per cause in fase di accertamento era andata a fuoco un'asciugatrice all’interno del bagno. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed hanno messo in sicurezza il sito portando fuori di casa i resti dell’asciugatrice. L'appartamento ha riportato danni parziali da fumo, all'impianto elettrico e del riscaldamento, ma per fortuna non si segnalano persone coinvolte.