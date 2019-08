La caldaia prende fuoco, incendio in un appartamento: sul posto i pompieri

Paura questa mattina in un appartamento di via Ravagli a Jesi. Per cause ancora in fase di accertamento è andata a fuoco una caldaia che si trovava all'interno dell'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e ripristinato la sicurezza nello stabile. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato e la situazione poco dopo è tornata alla normalità.