L'incendio distrugge i macchinari agricoli, fiamme a ridosso di un'abitazione

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15 circa a Jesi in via Gangalia Alta per l'incendio di alcuni macchinari agricoli presso un'abitazione. Sul posto la squadra dei pompieri di Jesi e l'autobotte di Ancona che hanno estinto le fiamme e messo l'area in sicurezza. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.