Incendio in casa, le fiamme divampano dalla lavatrice: sul posto i vigili del fuoco

Momenti di paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza ieri pomeriggio a Jesi in via Bachelet. Una lavatrice, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a fuoco con le fiamme che hanno interessato tutta la struttura. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e monitorato costantemente le temperature con la termocamera fino al completo raffreddamento. Alcune stanze dell’appartamento sono state dichiarate inagibili. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.