Incendio in uno stabilimento, le fiamme distruggono i locali: sul posto i pompieri

JESI - Ieri sera, alle 19 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Cavallotti per un incendio. Per cause in fase di accertamento, all’interno di un vecchio stabilimento dismesso è andato a fuoco del materiale accatastato. I vigili del fuoco, intervenuti con tre automezzi e 12 uomini hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone coinvolte.