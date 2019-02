Maxi incendio nell'ex stabilimento Pieralisi, fiamme a pochi passi dal centro

Incendio oggi pomeriggio a Jesi in via Staffolo, all'altezza di viale Cavallotti. L'ex stabilimento Pieralisi, in disuso da anni, è stato distrutto dal rogo che si è sviluppato quando mancavano pochi minuti alle 18. Le fiamme si sono propagate per tutto lo stabile invadendo anche la parte degli uffici. A dare l'allarme è stato un passante che ha subito avvertito i vigili del fuoco, intervenuti poco dopo con 4 mezzi e circa 15 uomini. All'interno dell'edificio sono stati trovati alcuni giacigli, segno che qualcuno stesse utilizzando i locali come rifugio per la notte. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo, anche se un incidente nel tentativo di scaldarsi potrebbe essere una delle ipotesi.

I pompieri sono riusciti a spengere le fiamme e ripristinare la sicurezza. Nella zona però si è propagato un forte odore di bruciato che ha allarmato anche qualche residente. La situazione intorno alle 19.30 è tornata alla normalità. La strada è stata chiusa dai Carabinieri.