Negozio a fuoco, il fumo invade la casa: paura per una famiglia

Un incendio è divampato questo pomeriggio a Jesi, all’interno del negozio “Militaria” di via Scotellaro, all’incrocio con via Francesco Compagna. Le fiamme hanno praticamente distrutto l’esercizio commerciale, che in quel momento era vuoto, ma il fumo si è rapidamente esteso anche all’abitazione che si trova al piano superiore (GUARDA IL VIDEO)

Solo tanta paura per le cinque persone all’interno dell’appartamento, nessuno ha riportato ferite né intossicazioni. Tutti hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso. In casa c’era anche una persona anziana che stava dormendo al momento dell’incendio.

La donna è stata portata in strada dai suoi stessi familiari. Sul posto sono arrivate due autobotti dei vigili del fuoco oltre alla Croce Verde di Jesi e ai carabinieri. Ancora da ricostruire le cause del rogo.