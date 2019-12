Incendio nell'azienda Giampaoli, evacuata la struttura: paura tra i dipendenti

ANCONA - Incendio questa mattina all'interno dell'azienda dolciaria Giampaoli alla Baraccola. Per cause ancora in fase di accertamento è andato a fuoco un forno, con le fiamme che si sono propagate fino alla canna fumaria. Paura per i dipendenti che sono stati fatti evacuare immediatamente.

L'arrivo dei soccorsi e dipendenti evacuati - IL VIDEO

All'interno della Giampaoli anche alcuni clienti che si trovavano nello spaccio aziendale per acquistare alcuni prodotti e sono stati fatti allontanare. Per fortuna non ci sono feriti nè intossicati ed il rigo è stato subito circoscritto all'area forno. Sul posto tre mezzi dei pompieri e le volanti della polizia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO