Fiamme e fumo nero da un garage, 4 in ospedale: paura nella zona commerciale

Sei feriti lievi e tanta, tanta paura per un incendio che si è sviluppato attorno alle 16 in zona Aspio nei pressi dell'Ikea e a due passi dal ristorante da Nazzarè. Le persone presenti hanno iniziato a sentire un forte odore di plastica bruciata prima di rendersi conto che dal garage di un'abitazione salivano in cielo fiamme e fumo nero. Grande apprensione anche perché dall'interno della rimessa arrivavano forti boati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale. La centrale 118 ha inoltre inviato l'automedica e le ambulanze delle Croci Gialle di Ancona e di Camerano.

Il personale del ristorante ha anche aiutato una residente, con il garage vicino a quello del rogo, a mettere in salvo la propria autovettura. Stando a una prima ricostruzione le fiamme sono divampate a causa di un cortocircuito che ha interessato un elettrodomestico all'interno del garage. Poi si è esteso anche a due motociclette che erano al suo interno. I pompieri in breve hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. I danni sono da quantificare. Intanto i quattro intossicati sono stati portati in ospedale, alcuni ad Ancona, altri a Osimo, per accertamenti. Due invece hanno rifiutato il ricovero.