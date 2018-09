L'incendio in garage distrugge le auto parcheggiate, paura in un appartamento

Questa mattina, intorno alle 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in via Strada del Cavallo. Per cause in fase di accertamento, poco prima era andato a fuoco un garage interrato adiacente a una abitazione dove all’interno oltre due vetture vi erano numerose macchine agricole. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme confinandole al solo garage ed hanno estratto le carcasse dei mezzi per il minuto spegnimento e messo in sicurezza il sito. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.