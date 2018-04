Autobus a fuoco in galleria, a bordo 30 studenti diretti in gita

Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina lungo l'autostrada A10, tra Savona e Spotorno. Un autobus è rimasto coinvolto in un incidente all'interno della galleria "Fornaci" in direzione Ventimiglia ed è andato a fuoco. All'interno 30 studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Padovano" di Senigallia che per fortuna sono riusciti a scendere in tempo dal mezzo.

I ragazzi erano partiti da Genova ed erano diretti a Nizza per l'ultimo giorno di gita scolastica. Sul posto la Protezione civile ed i vigili del fuoco. Gli studenti sono stati poi fatti salire su un mezzo sostitutivo e sono in viaggio per tornare a casa.