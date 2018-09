Notte di paura, le fiamme devastano un deposito vicino all'Autostrada

E' stata un'intera notte di paura e di lavoro per i vigili del fuoco, che hanno dovuto domare un incendio di vaste proporzioni, molto, troppo vicino alla rete autostradale. L'allarme al 115 ieri sera intorno alle 23,30 quando i pompieri si sono diretti a Chiaravalle, nei pressi dell’uscita Ancona Nord della A14.

Non è ancora chiaro come sia potuto succedere, fatto sta che è andato a fuoco un deposito all’aperto di balle di paglia con un fronte di 100 metri di lunghezza, 10 di larghezza e 3 di altezza. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte senza un attimo di sosta e sono ancora sono sul posto per contenere le fiamme che potevano davvero arrivare in zone più sensibile e pericole per le persone. Per fortuna, anzi per l'intervento dei pompieri, non è stato così.