Incendio, le fiamme avvolgono il fienile: paura per gli animali

Incendio ieri pomeriggio, alle 18,30 circa, a Bassano di Fabriano. Per cause in fase di accertamento le fiamme hanno avvolto le balle di paglia sotto una tensostruttura, per un totale di circa 400 quintali. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Fabriano, Arcevia e Jesi hanno permesso di mettere in salvo le attrezzature agricole posizionate nel fienile. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e gli animali sono stati salvati.